Karabiny zamiast włóczni

Ddziś nie wiadomo, czy atak na wioskę Karida w górskiej prowincji Hela na Nowej Gwinei nastąpił w niedzielę czy w poniedziałek. Biegnie tamtędy tylko jedna bita droga i nie wszędzie jest zasięg dla komórek, przez co wieści o krwawych wydarzeniach w dżungli roznoszą się powoli. Jedno, co wiemy na pewno, to to, że 8 lipca w świat poszła wiadomość o masakrze 20 osób, głównie kobiet i dzieci, które zastrzelono i porąbano maczetami. Rzeź miała być odwetem za zasadzkę na mieszkańców sąsiedniej wioski Peta, będącej w rękach konkurencyjnego klanu. Zdjęcia przywiązanych do długich żerdzi ciał ofiar, ułożonych na poboczu drogi, obiegły świat. Rozpalona nimi wyobraźnia podpowiadała mrożące krew w żyłach obrazki krwawych porachunków papuaskich plemion. Żyjące w dzikich górach klany mówią w końcu ponad 800 językami, o komunikację znacznie trudniej niż o plemienną wojnę. Najciekawsze jest to, że te wizje nie są żadnym wytworem wyobraźni. Plemienne wojny toczą się na całego nie tylko na Nowej Gwinei, ale także w Afryce, pociągając za sobą tysiące ofiar śmiertelnych i pustosząc całe okolice.