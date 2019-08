Genialne grzebanie w koszu z bielizną

Jeżeli marudzisz, że nie wiesz, co przeczytać, sprawdź, czy aby na pewno znasz wszystkie utwory Stefana Zweiga. Ten genialny pisarz w Polsce nigdy nie był doceniony, a dziś jego książki – powieści, opowiadania i przede wszystkim biografie – trzeba wyławiać w antykwariatach, ponieważ najczęściej po raz ostatni ukazały się w latach 70. ubiegłego wieku. W nowszych bibliotekach też zatem nie dostaniemy takiej chociażby biografii Magellana. Gdyby to ode mnie zależało, wszystko, co ten genialny pisarz stworzył, wyszłoby jeszcze raz, tak, aby każdy mógł sobie kupić w dowolnej księgarni każdą z jego książek. Bo Polacy Zweiga znają o tyle, o ile.