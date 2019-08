Etyka podróżnika

Zabierz wyłącznie zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp”. To motto pojawiające się przy wejściach do parków narodowych to niestety za mało, gdy w podróży mamy kontakt z innymi kulturami, czyli… po prostu z ludźmi. Tych bowiem dotknąć mogą nawet wspomniane zdjęcia, zwłaszcza robione bez pytania. – Warto pamiętać, że jako przyjezdni jesteśmy w danym kraju gośćmi. Wtedy wszystko będzie prostsze – mówi Monika Witkowska, podróżniczka. Sama odwiedziła 180 krajów na wszystkich kontynentach, na swoim koncie ma też m.in. Koronę Ziemi, jest autorką książek podróżniczych oraz pilotką wycieczek zagranicznych. Co nie znaczy, że i u niej, w kontekście etycznego podróżowania, nie pojawią się wątpliwości.