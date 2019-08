Między operą a metalem

Według wielu psychologów muzyka może pomagać w radzeniu sobie z emocjami. Jeśli to prawda, album „Caligula” powinien być sprzedawany na receptę ludziom walczącym z bólem, samotnością, poczuciem wyobcowania. Siłą nagrań (trudno je nazwać piosenkami) Lingua Ignoty jest wokalna ekspresja, a jej kompozycje wychodzą daleko poza świat muzyki popularnej. Na „Caliguli” artystka balansuje pomiędzy metalem a operą i czerpie pełnymi garściami z pomnikowych dzieł muzyki filmowej. Nawiązuje też do klasyki, muzyki barokowej, pokazując, że wykształcenie muzyczne niekoniecznie musi prowadzić do filharmonii. Można dzięki niemu prowadzić twórczy dialog z młodym pokoleniem.

Lingua Ignota, „CALIGULA”, Profound Lore