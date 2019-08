Nie ulegam inspiracjom

Bohaterem mojego pokolenia był Bruce Lee. Jako dorosły odwiedziłem klasztor Shaolin. To była fotograficzna podróż, choć bardziej przypominała wyprawę w świat dziecięcej wyobraźni.

* Największym autorytetem i wzorem był, jest i pozostanie mój ojciec Aleksander. Jego osiągnięcia w biznesie są powszechnie znane. We wszystkim, co robił, był monumentalnym, szlachetnym i dobrym człowiekiem, a jedno cześnie najlepszym tatą. Nigdy nie dzielił ludzi na ważnych i nieważnych, wielkich czy małych, chociaż miał przyjaciół, których nazwiska zna cały świat – polityków, noblistów, artystów. Nie obce mu było nic co ludzkie, oprócz pospolitości. Z jego stratą do dziś nie do końca się oswoiłem.