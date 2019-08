5 sposobów na przetrwanie po kradzieży za granicą

Szybkie zażegnanie kryzysu, zorganizowanie sobie pieniędzy i dokumentu pozwalającego wrócić do kraju to wyzwanie. Oto, co robić, gdy za granicą ktoś nas okradnie.

Karol Górski Rada 1 Rozważ różne scenariusze Przed wyjazdem sprawdź adres konsulatu RP oraz, w przypadku państw, gdzie brak polskiej placówki, dane kontaktowe jednego z konsulatów innych państw UE oraz konsulatu RP w państwie sąsiadującym. Zrób kopię dowodu osobistego albo paszportu i wyślij je sobie e-mailem - w ten sposób będziesz miał elektroniczną kopię, do której dotrzesz w każdej chwili.