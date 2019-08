Info radar

Ochojska apeluje do ministra zdrowia

Apeluję o włączenie rybocyklibu do listy refundowanych leków – zwróciła się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego Janina Ochojska. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej i eurodeputowana opublikowała na Twitterze swoje zdjęcie z europarlementu. Jest bez włosów, palce ułożyła w geście zwycięstwa. Ochojska ogłosiła przed wyborami, że ma raka piersi i że podda się chemioterapii. Zamierza walczyć o zdrowie i życie. Teraz włączyła się do akcji walki o refundację leków, które pomagają chorym z rakiem piersi przeżyć w dobrej formie dodatkowe lata. O walce tej pisaliśmy we „Wprost”. Amazonki domagają się refundacji leków z grupy cyklibów, refundowanych w całej Unii Europejskiej. W dniu, w którym ukazał się „Wprost” z tekstami na ten temat, znana z telewizji TVN prezenterka Anna Puślecka napisała list do ministra zdrowia z apelem o refundację. „Czy ma pan prawo skazywać nas na przedwczesną śmierć?” – pisała. W swoim wpisie na Twitterze Janina Ochojska przywołała te słowa. Nowa lista leków refundowanych ma zostać ogłoszona 1 września. KSK