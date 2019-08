Hashimoto na widelcu

Medycyna konwencjonalna ma sposób na Hashimoto – chorzy do końca życia przyjmują leki, lewotyroksynę, w odpowiednio dobranej dawce. Ale czy to oznacza, że nasze Hashimoto mamy już z głowy? Niestety nie. Starannie skomponowana dieta jest drugim istotnym elementem łagodzenia objawów tej choroby. I choć po usłyszeniu diagnozy pojawia się złość, frustracja i bezradność, konieczne dla poprawy samopoczucia i stanu zdrowia jest zachowanie homeostazy (równowagi) organizmu, a także dobrej kondycji psychicznej. Dlatego leczenie Hashimoto wymaga holistycznego podejścia. Kluczowe w łagodzeniu objawów Hashimoto jest wsłuchanie się w sygnały, które wysyła nam ciało. Większość kobiet (częściej to one chorują) skarży się na przyrost masy ciała, suchość skóry, spadek libido, obniżenie nastroju, a także wiele problemów trawiennych. Każda z tych dolegliwości wymaga uwagi. Trzeba indywidualnie sprawdzić, co nam służy, a co szkodzi. Chociaż można wskazać kilka pewniaków, bo choroba Hashimoto ma to do siebie, że pewne czynniki mogą zaostrzać jej przebieg.