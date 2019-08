Gorzki smak sukcesu

Nic nie przydaje się w kampanii wyborczej tak jak możliwość ogrzania się w blasku sławy otaczającym przywódcę najpotężniejszego mocarstwa świata. Nawet jeśli jest to polityk tak kontrowersyjny jak Donald Trump. Z tego punktu widzenia jego wizyta podczas rocznicy wybuchu II wojny to wielkie osiągnięcie polskiej dyplomacji. Nie tylko zresztą czysto wizerunkowe. Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce czy sprzeciw Białego Domu wobec budowy rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2 to realne działania, służące polskim interesom. Dopieszczanie przez Trumpa polskiego rządu, niezbyt przecież dotąd lubianego na europejskich salonach, jest wprost proporcjonalne do niechęci, z jaką w UE traktowany jest amerykański przywódca. Na kilka dni przed jego przyjazdem na Westerplatte widać wyraźnie, że niechęć ta się pogłębia, i to w najbardziej zaskakujących zakątkach Europy. Weźmy choćby Danię, gdzie Trump miał zawitać zaraz po wizycie w Polsce. Pięciomilionowe królestwo należy do najwierniejszych sojuszników USA. Od lat lojalnie angażuje się w operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie. Dania wspiera także amerykańskie, a przy okazji i polskie interesy energetyczne w Europie, skutecznie opóźniając poprowadzenie przez swoją strefę ekonomiczną gazociągu Nord Stream 2. Trump uważa, że doprowadzi on do uzależnienia UE od Rosji i marginalizacji wpływów amerykańskich na Starym Kontynencie. Słowem, w relacjach USA z Danią panuje rzadka w przypadku państw UE sielanka. A raczej panowała. Bo Trump nagle wystrzelił z pomysłem kupienia przez USA Grenlandii, autonomicznej wyspy, będącej częścią Królestwa Danii.