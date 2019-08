Chorowita generacja

W Polsce nie ma dokładnych analiz wykonanych w całej grupie dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat, które jednoznacznie oceniłyby zdrowie dzieci. Badania są wykonywane cząstkowo, w poszczególnych regionach kraju, przez samorządy i ośrodki naukowe. Optymistycznie mogą wyglądać dane z raportu GUS, z których wynika, że 90 proc. rodziców ocenia subiektywnie stan zdrowia swoich dzieci (od 0 do 14 lat) jako „dobry” lub nawet „bardzo dobry”. Gdy jednak przyjrzeć się obiektywnym danym, to w sprawie zdrowia dzieci w Polsce trzeba wszczynać alarm. Profesor Alicja Chybicka, pediatra, hematolog i onkolog, kierująca Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu, przed laty prowadziła akcję „Czy Polska kocha dzieci”, mówiąc, że Polska kocha, ale… „głównie na sztandarach”. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Potwierdził to ubiegłoroczny raport NIK, którego wnioski były wręcz druzgocące: system opieki nad uczniami nie funkcjonuje, są podejmowane jedynie wybiórcze i fragmentaryczne działania profilaktyczne, co nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego. Efekty: wzrost liczby dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Jak wygląda zdrowie dzieci 2019?