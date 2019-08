Wszystkie miłości Almodóvara

Udaję, że film to fikcja. Że usiadłem i wymyśliłem tego faceta, który wadzi się z niełatwym życiem, z nękającym go bólem, z artystycznymi wyzwaniami. A przecież tak naprawdę wiem, że opowiadam o sobie – mówi w wywiadach Pedro Almodóvar. W scenariuszach zawsze sięgał do własnych doświadczeń. Ale jednocześnie dopisywał postaciom biografie jak z brazylijskiej telenoweli, żonglował popkulturowymi kliszami, przedrzeźniał sam siebie. Tym razem jego zasłona dymna okazuje się wyjątkowa cienka. Niemal niewidoczna. Bohaterem „Bólu i blasku” jest Salvador Mallo. Reżyser filmowy po sześćdziesiątce, uznawany w Hiszpanii za mistrza. Filmoteka Narodowa zwraca się do niego z prośbą, aby zaprezentował publiczności swoje zrekonstruowane cyfrowo dzieło sprzed 30 lat, a artysta uznaje to za znak. Po dekadach milczenia wyciągnie rękę na pojednanie do aktora, z którym pokłócił się wówczas na planie. A gdy już raz spojrzy wstecz, pęknie w nim tama, która blokowała powódź wspomnień. Ta opowieść rządzi się prawami pamięci.