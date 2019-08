Kalejdoskop

Z kucharzami w świat

„GORDON RAMSAY: ŚWIAT NA TALERZU” premierowe odcinki w National Geographic w środy o 22:00

Takiej twarzy Gordon Ramsay jeszcze nie pokazywał. Słynący z porywczości i nieprzebierania w bluzgach na wizji najpopularniejszy szef kuchni małego ekranu na naszych oczach zamienia się w potulnego baranka, który przemierza glob w poszukiwaniu nowych metod przyrządzania posiłków. W „Świecie na talerzu” zgłębia kuchnie ludów żyjących w tradycyjny sposób w Peru, Nowej Zelandii czy na Hawajach. To one wybijają się na plan pierwszy, a nie kucharz celebryta. Każdy odcinek to fascynująca lekcja kulturoznawstwa, której daleko do nudnego wykładu. Zamiast encyklopedycznych wypisów dostajemy atrakcyjne obrazki Ramsaya uczącego się gotowania na rozgrzanych skałach zasypanych ziemią, połowu węgorza gołymi rękami – z szacunku dla rzeki – czy przyrządzania na ognisku… świnki morskiej. A przy okazji rdzenni mieszkańcy objaśniają nam genezę potraw i ich znaczenie w ich kulturze. Twórcy chętnie pokazują też kultywowane w wielu plemionach zwyczaje jedzenia posiłków przy jednym stole, z którego nic się nie wyrzuca. Dają nam w ten sposób do zrozumienia, że zero waste to nic innego jak powrót do korzeni, od których odciął nas zamieniający gastronomię w biznes kapitalizm. Artur Zaborski