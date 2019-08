Jak lać wodę

RADZI Tomasz Kolecki

Pochodzę z Sądecczyzny, gdzie wód mineralnych zawsze było dużo i do dziś nie potrafię wymienić wszystkich ich nazw. Co trzecia woda butelkowana, która trafia do sklepów, jest czerpana w Małopolsce. Do tej pory konsumenci sięgali po nie, by ugasić pragnienie, ale od pewnego czasu na świecie wody pija się jedynie dla smaku. Z zawodu oraz pasji jestem sommelierem, a więc działam w sektorze winiarskim. Hydrosommelier to ciągle jeszcze raczkująca w Polsce specjalność, również ściśle związana z gastronomią. Ludzi nie dziwi to, że dobieramy wina do potrawy, ale gdy dowiadują się, że to samo robimy z wodą, nie kryją zaskoczenia.