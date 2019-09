Niedyskrecje parlamentarne

DO ŁASK SCHETYNY WRACAJĄ DAW- NO NIEWIDZIANI NA POLITYCZNYM FIRMAMENCIE POLITYCY, tacy jak np. KRZYSZTOF LISEK, który od kilku lat zajmuje się doradzaniem rozmaitym firmom, jak poruszać się po unijnych i polskich instytucjach. Lisek w piątek ogłosił na Twitterze, że będzie kandydował do Sejmu z Gdańska. Trochę się dziwimy, bo zarobki takiego doradcy, który ma biuro w Brukseli i kontrahentów międzynarodowych, raczej przewyższają dochody polskich posłów, a nawet ministrów. Ale Lisek dosyć górnolotnie stwierdza: pieniądze to nie wszystko, jest jeszcze Polska. I o Polskę Lisek będzie walczył z 13. miejsca na liście. Niektórzy powiedzieliby, że numer pechowy.