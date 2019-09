Samoograniczenia albo podbój

Lewo

NIEKTÓRZY PAMIĘTAJĄ: RANO PRAWIE KAŻDY MIESZKANIEC WIELKICH MIAST ZNAJDOWAŁ PRZED DRZWIAMI BUTEL- KĘ MLEKA. Butelka była szklana, wielorazowego użytku, płaciło się za nią kaucję, codziennie myło i starczała (ta sama!!!) na wiele lat. Do sklepu szło się z własną siatką wielorazowego użytku, żadnych plastików. Wodę piło się z kranu, a jeśli ktoś lubił gazowaną, to miał syfon z nabojem: w sklepie można było wymienić pusty syfon na pełny lub napełnić nabój. Słomki były wyłącznie z prawdziwej słomy. Gdy ktoś chciał przynieść do domu obiad ze stołówki czy baru, miał specjalny zestaw trzech naczyń, które zgrabnie tworzyły łatwą do przenoszenia piramidkę. Butelki oddawało się do skupu, a dzieciaki w ramach szkolnych obowiązków gromadziły makulaturę.