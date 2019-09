Znowu rocznica wybuchu wojny. Znowu będziemy pamiętać bardziej. Na co dzień też pamiętamy, nie dają nam zapomnieć. Całe dzieciństwo jesteśmy karmieni wojną. W przedszkolu co roku wycinaliśmy gołąbki pokoju z białego brystolu, w szkole uczyliśmy się Broniewskiego, by go bez zrozumienia deklamować na akademiach. W telewizorze nie dawali nam zapomnieć czterej pancerni i kapitan Kloss. Byśmy nigdy nie zapomnieli, że nasza ofiara była największa, najstraszniejsza, że to my cierpieliśmy najbardziej i żaden ból nie może się z naszym polskim, biało-czerwonym równać, a nasz naród bohaterski, nieskalany, szlachetny. Kilka dni w miesiącu spędzam w Poznaniu.