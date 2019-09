PiS wiecznie żywy, czyli 7 przyczyn niezatapialności „dobrej zmiany”

Ostatnie miesiące to pasmo nieustających afer uderzających w obóz Zjednoczonej Prawicy. Każdy skandal wywołuje ogromne wzmożenie po stronie opozycji. Każdy miał oznaczać koniec rządu Mateusza Morawieckiego. Żadna afera nie przyniosła trwałego spadku poparcia. Obóz rządzący sprawia wrażenie pokryte go ochronną warstwą teflonu, którego żaden pożar nie potrafi zniszczyć. Wygląda na to, że popularność rządu Morawieckiego jest na tyle duża, że przysłania oczywiste wpadki i katastrofy wizerunkowe. Prawdziwość tej tezy zostanie zweryfikowana w dniu wyborów 13 października. Częściowo została już jednak potwierdzona wynikami wyborów europejskich. Po aferze z wieżowcem Srebrna Tower, który miała stawiać fundacja związana z Jarosławem Kaczyńskim, wielu publicystów wieściło koniec PiS-u. Formację miała pogrążyć jeszcze afera pedofilska w polskim Kościele. Nic takiego się nie stało. W ostatnich europejskich wyborach PiS zdobył 45 proc. głosów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w wyborach do europarlamentu tradycyjnie bardziej zmobilizowana jest liberalna opozycja, zrozumiemy, że PiS znajduje się w dobrej sytuacji przed październikiem. Wystarczy, że Jarosław Kaczyński utrzyma swój stan posiadania i utrzyma mobilizację wyborców. Czy kolejne afery z lotami marszałka Kuchcińskiego i afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości coś zmienią? Dlaczego afery nie szkodzą PiS-owi? Oto najpopularniejsze hipotezy na temat odporności „dobrej zmiany” na skandale.