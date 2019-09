Śmieci nas przerosły

Podwyżki za wywóz śmieci rozwścieczyły mieszkańców i samorządowców, ale według polityków i przedsiębiorców były nieuniknione. – Opłaty przez ostatnie lata były zamrożone na niskim poziomie, a firmy mają coraz wyższe koszty. Założenia Unii Europejskiej co do recyklingu nakładają na nas konieczność kupienia nowych maszyn, do tego dochodzi wzrost płac i cen energii – wylicza Leszek Zagórski, dyrektor firmy Lekaro, która obsługuje 60 proc. terenów Warszawy. Do podwyżek przyczyniły się też rządowe obostrzenia wprowadzone po zeszłorocznych pożarach wysypisk śmieci i magazynów składujących odpady. Konieczne są nowe zabezpieczenia i systemy przeciwpożarowe, będą szczegółowe kontrole oraz system monitoringu, pozwalający wojewódzkim inspektoratom sanitarnym śledzić obiekty online przez całą dobę. Nie bez znaczenia jest skokowo rosnący podatek ekologiczny od składowania odpadów na wysypiskach. W 2007 r. wynosił 16 zł, dziś 170 zł, a w przyszłym roku wyniesie aż 270 zł za tonę. Firmy, przewidując podwyżki, już teraz obciążyły konsumentów. – Skończy się czas tanich, niesegregowanych śmieci, a zacznie czas, kiedy surowce wtórne będą miały swoją wartość – mówił wiceminister środowiska Sławomir Mazurek, tłumacząc nowelizację ustawy śmieciowej, którą już podpisał prezydent. Nowelizacja wprowadza od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bo na razie dopiero uczymy się segregować śmieci na pięć frakcji. Od przyszłego roku będą ustawowe kary dla tych, którzy śmieci nie sortują. – Niestety politycy nie mają pomysłu, jaką wizję walki z odpadami przyjąć, dlatego po kieszeni wciąż dostaje Kowalski – uważa Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP. I z niepokojem dodaje: – Czeka nas kolejna rewolucja śmieciowa. Wszystko stanie na głowie.