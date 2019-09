Nie sprzedajemy rodowych sreber

1,7 mln euro za 26 koni – to wynik tegorocznej aukcji koni arabskich Pride of Poland. To dużo?

Jest to suma aukcji Pride of Poland i drugiej Summer Sale, w której były konie mniej znane. To wielki sukces. W tej najważniejszej aukcji Pride of Poland wylicytowano najlepsze od kilku lat średnie ceny –100 tys. euro za jednego konia, czyli znacznie więcej niż w ostatnich trzech latach. Zgłosiło się prawie 50 kupców, którzy wpłacili po 2 tys. euro wadium. Najwięcej, bo 400 tys. euro, zapłacił kupiec z Kataru za klacz Galeridę z michałowskiej stadniny.