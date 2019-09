Amazonia w politycznym ogniu

Nasz dom się pali. Dosłownie. Amazonia, płuca naszej planety, produkujące 20 proc. tlenu, którym oddychamy, płoną. To międzynarodowy kryzys” – napisał na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron, apelując do uczestników szczytu największych demokracji świata G7 o pomoc w gaszeniu pożarów. Ich sprawcą, w zgodnej opinii zachodnich mediów i wielu polityków, ma być prezydent tego kraju Jair Bolsonaro. Sprzyja on bowiem rozwojowi wielkopowierzchniowego rolnictwa, którego by nie było bez wycinki lasów i wzniecania na karczowiskach pożarów. Jego rząd pracuje także nad ustawą ułatwiającą eksploatację bogactw mineralnych w Amazonii. W ramach oszczędności obcięto też o jedną czwartą budżet rządowych agencji ds. ochrony środowiska.