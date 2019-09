Konfrontacja

Teza, jaką stawia autorka, jest zgodna z tym, co widzi każdy przytomny mieszkaniec Polski: „Kościół katolicki, jaki w Polsce znamy, zaczyna znikać. (…) Nadal wydaje się potężny i wpływowy, ale pewnych procesów nie da się powstrzymać”. Joanna Podgórska, dziennikarka od dawna zajmująca się – jak to określa – konfrontacją pomiędzy ideą świeckiego państwa a Kościołem, napisała teraz książkę, która jest czymś w rodzaju dziennika frontowego. Od 1989 r. Kościół w tym starciu kroczył od sukcesu do sukcesu, osiągał, co chciał, nawet za cenę naginania prawa przez uległy aparat państwowy. I uwierzył, że nic nie zagraża jego pozycji, a tu się okazuje – jak zawsze – że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Przez swoją butę i arogancję instytucja traci wiernych, a na dodatek jej szeregowi funkcjonariusze wplątani m.in. w afery pedofilskie sami niszczą jej autorytet.