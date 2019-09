Fascynuje mnie postęp nauki

Ukształtowali mnie RODZICE i RO- DZINA. Wpływ OJCA na moje życie był olbrzymi. To był człowiek renesansu. Polonista, poeta i malarz. Uczył mnie tolerancji. MATKA była uosobieniem kobiecości. Najładniejszą kobietą w Sieradzu, gdzie się wychowałem. Miałem wujów i ciotki z bardzo zróżnicowanego wyznaniowo i narodowościowo świata. To była rodzina wielopokoleniowa. Byli w niej buddysta, przedstawiciel kościoła prawosławnego, rzymskokatolickiego i judaizmu. W naszej rodzinie byli Chińczyk, Rosjanka, Ukrainka, Niemka – to było wielkie doświadczenie. Dorastałem w kulcie bohaterstwa przodków, którzy zawsze służyli w wojsku, brali udział w powstaniach i walczyli na wojnie.