Bezpieczne góry

Burza to zjawisko, którego nie da się przewidzieć z dokładnością co do godziny. Zwłaszcza w górach, gdzie pogoda jest wyjątkowo nieprzewidywalna.

RADZI Marek Wierzbowski Przed wyjściem w góry obowiązkowo trzeba sprawdzić prognozę pogody. Niby banał, ale wielu ludzi pomija tak podstawową sprawę. Istnieją także aplikacje i strony internetowe pokazujące, gdzie w najbliższym czasie mogą wystąpić wyładowania. Są one zwykle bardziej wiarygodne niż standardowe prognozy. Nawet jeśli wyładowania mają się pojawić dopiero po południu, możliwe jest, że nadejdą szybciej. Dlatego w dni potencjalnie burzowe najlepiej w ogóle nie zapuszczać się w góry.