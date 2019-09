Niedyskrecje parlamentarne

MICHAŁ BONI I LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA, DWOJE BYŁYCH MINISTRÓW DONALDA TUSKA, nie dostali dobrego miejsca na listach wyborczych PO do Sejmu. Boni jeszcze w maju był europosłem, ale GRZEGORZ SCHETYNA, lider PO, wyznaczył mu piąte miejsce na warszawskiej liście kandydatów do PE. W rezultacie Boni mandatu nie zdobył. A Lena Kolarska-Bobińska w ogóle nie kandydowała do Parlamentu Europejskiego, choć chyba miała ochotę.