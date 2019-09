Kampania dla elit

Nic lepiej nie pokazuje patologii polskiej polityki niż to, że liderzy partii politycznych są tak nielubiani, że muszą ukrywać się przed swoimi wyborcami. Drogę przetarł Marian Krzaklewski, powołując na premiera Jerzego Buzka. Następnie był Jarosław Kaczyński z Kazimierzem Marcinkiewiczem. Ten manewr powtórzono w 2015 r. z Beatą Szydło. Dzisiaj tą samą drogą idzie Platforma Obywatelska. Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatem na premiera jego ugrupowania będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale w odróżnieniu od PiS zrobił to w sposób najbardziej amatorski z możliwych. Najpierw Kidawa-Błońska – posłanka z Warszawy – została ogłoszona liderką listy we Wrocławiu. Numerem jeden w Warszawie miał być sam Schetyna. Wcześniej wykastrował listę ze znanych nazwisk, które mogłyby zagrażać jego wynikowi.