Nie wszyscy w PiS jesteśmy aniołami

Małgorzata Kidawa-Błońska, kobieta o bardzo pozytywnym wizerunku, została kandydatką na premiera opozycji, Donald Trump nie przyjechał do Polski i jeszcze do tego afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Macie same problemy w kampanii.

Nie mam takiego poczucia. Nasza kampania przebiega dokładnie tak, jak ją zaplanowaliśmy. Jesteśmy kilka kroków przed opozycją. Pierwsi zarejestrowaliśmy komitet wyborczy, zebraliśmy podpisy, a jest ich ponad półtora miliona. Kiedy my zbieraliśmy podpisy, Grzegorz Schetyna zmieniał jedynki wyborcze, w tym tę warszawską, wstawiając na nią, jak to pani określiła, „kobietę o pozytywnym wizerunku” i czmychając do Wrocławia. To była desperacja Grzegorza Schetyny, który dzięki doradcom z zagranicznej firmy zrozumiał, że jest obciążeniem dla Platformy Obywatelskiej. Nasza kampania przebiega bez zastrzeżeń, a my sami nie uciekamy od problemów. Afera, a raczej incydent, z ministrem Piebiakiem był dla nas pewnym problemem. Bo tego typu działań, czyli hejtowania, fake newsów nie aprobujemy. Małgorzata Kidawa-Błońska już tym problemem dla nas nie jest, bo Grzegorz Schetyna, wystawiając ją na kandydatkę na premiera, oszukuje wyborców. Każdy, kto zna szefa Platformy, wie, że gdyby PO miała szanse wygrać wybory, to on zostałby premierem. Ona ma ocieplić wizerunek. A po wyborach wróci stary dobry Schetyna.