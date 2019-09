Otyłość groźna jak rak i alkohol

Łatwo się w Polsce łamie tabu? Dla Discovery Life nakręciła pani właśnie serię dokumentów „Bez tabu”.

W tej serii zrealizowaliśmy cztery godzinne odcinki, przede wszystkim o zdrowiu. Ta tematyka jest mi szczególnie bliska, przewija się w moich programach od 30 lat. Jeden z odcinków serii „Bez tabu” poświęcony jest nowoczesnym metodom leczenia raka piersi. Pokazujemy w nim historie kobiet, które walczą nie tylko o życie, lecz także o prawo do kobiecości. Pamiętam, jak temat raka piersi pojawił się w prowadzonym przeze mnie programie na początku lat 90., wywołując spore poruszenie. Moim gościem był wówczas prof. Zbigniew Wronkowski, znany onkolog, który wtedy po raz pierwszy otwarcie mówił o raku piersi i sutka. Namawiał kobiety do badań profilaktycznych, oferując w zamian przepustkę w XXI w. Nikt – ani my, ani widzowie, nie byliśmy przyzwyczajeni do tak otwartego nazywania rzeczy po imieniu. Rak był tematem tabu, ale zaczął coraz częściej pojawiać się w mediach. Pani Jolanta Kwaśniewska zaangażowała się ogromnie w profilaktykę badań – w różową wstążkę; ruch Amazonek zaczął być bardzo widoczny, powstawały różne fundacje, a Krystyna Kofta napisała książkę o swoim raku. I po kilku latach nikogo to już nie dziwiło, że kobiety otwarcie mówią o raku piersi, przekraczając kolejne bariery. Przełamywanie tabu zawdzięczamy właśnie tym najodważniejszym, którzy nie zważając na opinię publiczną, dzielą się swoimi doświadczeniami. Dziś było mi znacznie łatwiej rozmawiać z bohaterkami, choć nadal mówienie o sprawach intymnych, chorobach, odchodzeniu, walce o życie czy uzależnieniach jest bardzo złożone.