Cholesterol jest jak rdza

ROZMAWIAŁA Katarzyna Pinkosz

Niekoniecznie trzeba źle się odżywiać, żeby mieć bardzo wysoki poziom cholesterolu?

Nie. Hipercholesterolemia rodzinna to choroba uwarunkowana genetycznie. Powoduje ona bardzo wysoki poziom cholesterolu, szczególnie LDL, czyli tego „szkodliwego”. Sprzyja on rozwojowi miażdżycy tętnic, zarówno doprowadzających krew do serca, mózgu, jak i kończyn dolnych.