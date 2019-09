Kiedy miłość nie wystarcza

Meryl Streep, Brad Pitt, Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Adam Driver. Festiwale kochają splendor, a gwiazdy go zapewniają. I na tym często kończyła się festiwalowa rola blockbusterów: miały dodawać imprezom blichtru. Jednak w tym roku w Wenecji to właśnie gwiazdorskie filmy przyniosły najciekawsze głosy na temat współczesności. Od lat mówiło się o braku „kina środka”. Obrazów adresowanych do szerokiego grona widzów, a jednocześnie dotykających poważnych problemów. I wygląda na to, że w czasach Netflixa i seriali nostalgiczne marzenie o Hollywood epoki „Taksówkarza” zaczyna się realizować.