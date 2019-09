Utarte szlaki

Aż 13 lat oczekiwania sprawiło, że na temat potencjalnego nowego albumu Tool robiono niewybredne żarty. A jednak jest. I widać na nim wyraźnie, że w ciągu niemal trzech dekad zespół dorobił się statusu legendy, ale też przestał się rozwijać. Na „Fear Inoculum” Maynard James Keenan śpiewa tak samo jak przed laty, a gitary wciąż wykonują solidną orkę. Przeszkadza małe zróżnicowanie tempa, a co za tym idzie – monotonia kompozycyjna. Ogromne brawa należą się natomiast za produkcję – każdy dźwięk dopracowany jest w sposób niezwykle staranny. I za to, że wciąż jest to muzyka zarówno dla poszukujących fanów metalu, jak i porządnie w nim osłuchanych. Grupa nie poszła na skróty. Ale przekona tylko swoich wiernych miłośników.