Neonowe trykoty do ćwiczeń, trenerki z Instagrama bombardujące newsami o tym, jak żyć w zdrowym ciele, siłownia co kilkaset metrów. Można odnieść wrażenie, że Polacy to najbardziej wysportowany naród świata. Niestety, jest zupełnie inaczej.

Zperspektywy przeciętnego obserwatora wydaje się, że cała Polska się rusza. Ludzie biegają, jeżdżą na rowerach, uprawiają jogę w parkach. Kluby fitness i siłownie są wszechobecne. W parkach stoją urządzenia do treningu, czasem nawet ktoś z nich korzysta. W wielu miastach i miasteczkach kilka razy w roku są organizowane masowe imprezy sportowe, choćby biegi na różne dystanse. Tylko we wrześniu w całym kraju odbędzie się aż 380 zawodów biegowych, w całym 2019 r. ponad 3,2 tys. A jednak, jak wynika z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Polski rynek sportu”, ruszamy się coraz mniej. W ciągu ostatnich 15 lat liczba aktywnych Polaków spadła o 10 pkt proc., co daje nam niechlubną 23 pozycję wśród 28 krajów Unii Europejskiej. 56 proc. badanych przyznaje, że nie uprawia żadnej aktywności fizycznej.