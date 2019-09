Jakość ponad wszystko

My nie chcemy konkurować ze światem ilością wytwarzanej żywności. To, co może nas wyróżnić, to żywność bardzo wysokiej jakości – mówił Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, który był gościem specjalnym wydarzenia. W ten sposób minister podał prostą receptę na sukces polskiego rolnictwa na świecie. Jego zdaniem tę wysoką jakość polscy rolnicy mogą osiągnąć przede wszystkim dzięki innowacjom. Ale takim, które idą w parze z ekologią, bo przez poprzednie lata mało kto o niej w ogóle myślał. Bardziej od środowiska liczyły się znakomity przyrost zwierząt, ogromna wydajność pól czy stosowanie środków chemicznych. Zdaniem Ardanowskiego Polska może się stać producentem żywności wysokiej jakości, za którą będzie uzyskiwała odpowiednią gratyfikację.