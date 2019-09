Niedyskrecje parlamentarne

JAROSŁAW GOWIN MOCNO SPRZECIWIŁ SIĘ PROPOZYCJI ZNIESIENIA LIMITU 30-KROTNOŚCI SKŁADEK NA ZUS. Co więcej, w dzienniku „Rzeczpospolita” zapowiedział nawet, że jeśli pomysł zostanie wprowadzony, poda się do dymisji. Krytykę Jarosława Gowina wyjątkowo dobrze znoszą jego koledzy z PiS. – Gowin musi zaznaczać swoją pozycję wobec możliwej sejmowej większości PiS. Zależy mu, żeby w przyszłym rządzie zachować swoje status quo – mówi polityk Prawa i Sprawiedliwości.

TYDZIEŃ W INTERNECIE WYGRAŁ LESZEK PIECHOTA, KANDYDAT PIS NA POSŁA W OKRĘGU KATOWICKIM. Już kilka dni temu rozwiesił na ulicach plakaty, na których podał nie tylko miejsce na liście do Sejmu, ale i... numer 2 listy PiS. Rzecz w tym, że PKW te numery rozlosowała dopiero w piątek, 13 września. – To dowód na to, że jestem najbardziej skutecznym politykiem, umiem przewidzieć przyszłość, a jednocześnie kreować rzeczywistość – komentował zdarzenie ze śmiechem polityk PiS. A jak sytuacja wyglądała naprawdę, opowiada jeden z polityków. – Grafik się pomylił i zamiast krzyżyka wpisał 2 – opowiada.