Nielegalne procenty na Wiejskiej

Do sytuacji doszło we wrześniu 2017 r. Na stronie Wprost.pl opublikowaliśmy nagranie, na którym widać, jak w sejmowym barze Za Kratą mężczyzna zamawia dwie szklaneczki whisky. – Jaką whisky mamy? – zagaduje do sprzedawczyni. – Taką, taką, taką – wylicza i pokazuje palcem na butelki sprzedawczyni. – To dwa razy pojedynczą na lodzie poproszę – odpowiada jej klient. – Pojedynczą? – dopytuje barmanka. – Tak, na podwójną za wcześnie – mówi mężczyzna. – Dwa razy? – upewnia się kobieta. – Tak, dwa razy. Kartą zapłacę – kończy klient. Sprzedawczyni whisky podaje. Klient za alkohol płaci, ale nie dostaje paragonu. Kiedy o niego prosi, musi poczekać kilka minut na wydruk. Na paragonie widnieje napis „konsumpcja”. Problem w tym, że w tamtym czasie sejmowy bar nie miał zezwolenia na sprzedaż alkoholu. A na nagraniu widać, jak na półkach stoją pełne butelki nie tylko whisky, ale też wódek, szampanów, koniaków.