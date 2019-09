Rzeź na szkolnych zebraniach

Małgorzata wróciła z zebrania w szkole wkurzona. – Kiedy córka poszła do pierwszej klasy, okazało się, że inne dzieci przynoszą codziennie do szkoły herbatniki i batony. Dla mnie to świństwa. Żeby córka nie czuła się poszkodowana, pakowałam jej do śniadaniówki daktyle, też słodkie. Ale ona chciała batony, jak inni, bo z daktyli dzieci się śmiały. Na zebraniu rozpoczynającym drugą klasę poprosiłam więc, żeby nie przynosić słodyczy do szkoły, bo ja nie chcę, żeby córka je codziennie jadła. Awantura trwała godzinę. Jedni mnie popierali, inni wyśmiewali, jeszcze inni mówili, że mają prawo dawać, co chcą. Wyszliśmy ze szkoły, nie patrząc na siebie.