Minimalne szaleństwo

To będzie największy eksperyment ekonomiczny na świecie. Podczas zeszłotygodniowej konwencji PiS w Lublinie Jarosław Kaczyński ogłosił, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie z 2250 zł aż do 2600 zł. W 2021 osiągnie już 3 tys. zł, a do końca 2023 r. eksploduje do 4 tys. zł. To niemal jej podwojenie w okresie zaledwie czterech lat. W żadnym państwie nie rosła tak szybko. Co więcej, płaca minimalna w relacji do średniej krajowej będzie najwyższa wśród krajów OECD i wyniesie ok. 60 proc. Dzisiaj Polska jest w ogonie tej stawki. – Naszym celem jest budowa polskiej wersji państwa dobrobytu – zapowiedział Kaczyński. Tylko że ten dobrobyt będzie w głównej mierze budowany za pieniądze przedsiębiorców. A najbardziej odczuć to mogą jak zwykle ci najmniejsi. Potwierdza to nawet minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która przyznała wprost, że nowe pomysły rządu nie były z nią konsultowane. „To będzie trudna sytuacja dla małych przedsiębiorców” – stwierdziła.