Popowa walka klas

To Złota Palma ostatniego festiwalu canneńskiego. Kino świeże i niepokojące, łączące style i konwencje. – Ekonomiczne podziały i wzajemna agresja wymykają się w Korei spod kontroli – mówił mi Bong Joon-Ho. – W społeczeństwie wybucha agresja, narasta frustracja, pogłębiają się ekonomiczne nierówności. Chciałem w filmie doprowadzić do spotkania dwóch rodzin, które na co dzień nie minęłyby się nawet na ulicy. Ta uboga mieszka w suterenie, w bloku w biednej dzielnicy Seulu. Rodzice i dwoje dorosłych dzieci żyją z dorywczych prac, z naginania regulaminów promocji w supermarketach, z drobnych oszustw i wyłudzeń. Zgodnie z tytułem – na cudzy koszt.