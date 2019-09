Dziewczyny z tamtych lat

Korzenie całej twórczości Natashy Khan, czyli Bat For Lashes, tkwią w muzyce pop z lat 80. – zarówno tej prostej i skocznej, jak Bananarama, jak i bardziej wysublimowanej, w stylu Cyndi Lauper. Nigdy jednak ów rodowód nie był tak widoczny jak na „Lost Girls”. To hołd złożony tamtym czasom i ich bohaterkom. A jednocześnie artystka nie bawi się w muzyczne rekonstrukcje historyczne ani nie nagrywa coverów. Pełne nostalgii i romantyzmu „Lost Girls” świetnie wpisuje się we współczesne nastroje.