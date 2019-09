Lifestyle z troską o środowisko

Modna sadzonka

Odzieżowe marki prześcigają się w pomysłach, jak dogodzić coraz bardziej świadomemu ekologicznie klientowi. I ratować planetę. Dom mody Gucci, jeden z sygnatariuszy „Paktu o modzie”, podpisanego w czasie szczytu G7 przez przedstawicieli największych modowych biznesów, chwali się, że pokaz kolekcji w ramach rozpoczynającego się za kilka dni mediolańskiego tygodnia mody będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Polska branża modowa też opowiada się po zielonej stronie mocy. Marka MOHITO wypuściła linię „Cares” i informuje, że do wyprodukowania ubrań użyła jedynie naturalnych i certyfikowanych tkanin, np. bawełny organicznej, a jeśli już sięgano po poliester, to taki, który powstał w wyniku recyklingu plastikowych opakowań. Poza tym każda sprzedana rzecz z tej linii oznacza jedno posadzone drzewo. – Dzięki zaangażowaniu naszych klientek chcemy powiększać tereny zielone. Jesienią posadzimy drzewa w Krakowie i Gdańsku, a kolejne miasta dołączą do naszej akcji już na wiosnę – mówi Justyna Para z marketingu MOHITO. Firma szacuje, że dzięki akcji uda się posadzić nawet 200 tys. drzew. Jej ambasadorką została Paulina Sykut-Jeżyna, dziennikarka Polsatu.