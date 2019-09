Nie wystarczy wybaczyć

Jesteś spokojem? To tytuł twojej nowej książki, która w sprzedaży ukaże się w październiku.

Bywam spokojem. Do całkowitej równowagi i harmonii jeszcze długa droga. Joga i codzienna medytacja zbliżają mnie do celu.

Łatwiej być spokojną, gdy z tarasu masz widok na góry i morze, a w ogródku rosną pomarańcze.

Na Krecie mieszkam od niedawna, ale czuję się tu jak w domu. Zawiązuję przyjaźnie, mam wspaniałych sąsiadów, mogę liczyć na pomoc. Uczę się greckiego, choć nie przychodzi mi to łatwo, bo przecież nie mam już umysłu nastolatki. Do tego wciąż jestem w podróży, jeżdżę do Indii, na Bali, Sri Lankę, gdzie prowadzę warsztaty dla kobiet.