Rodzinny interes, czyli parlament dla krewnego

Gdy 30 lat temu najbardziej rozpoznawalni polscy politycy, przedstawiciele partii rządzącej, czyli PZPR, startowali do Sejmu z listy krajowej, nawet im się nie śniło, że ich nazwiska nie zapewnią im miejsca w parlamencie. No i boleśnie się przekonali, że zaczynają obowiązywać nowe reguły gry, a ich lista została odrzucona przez wyborców. Ale dzisiaj, 30 lat później, nazwisko często wystarczy, by wystartować np. w wyborach do Sejmu. Mamy w polskiej polityce synów, którzy korzystają na rozpoznawalności ojców, ojców, którzy robią karierę dzięki synom, współmałżonków dzielących się strefami wpływów. Co będzie za kolejnych 30 lat?