Mamy pomysł, jak odzyskać wrak

Idąc po władzę, PiS zapowiadał, że polska polityka zagraniczna „wstanie z kolan”. Wstaliśmy? Opozycja mówi, że wręcz przeciwnie.

Krytyka rządu to wilcze prawo opozycji, wręcz jej konstytucyjna rola. Szanuję tę rolę, ale z oceną się nie zgadzam. Wzmacniamy naszą pozycję, realizujemy interesy. Że czasem inni nas nie chwalą? Cóż, z samych pochwał często niewiele wynika. Poczekamy na werdykt wyborców, ostateczna ocena należy zawsze do nich.

Nasza pozycja w Unii Europejskiej nie jest jednak zbyt silna…

Wręcz przeciwnie – jesteśmy liderem w grupie państw, które 15 lat temu przystąpiły do Unii. To było widać bardzo wyraźnie, gdy 1 maja w Warszawie na zaproszenie premiera Morawieckiego do Polski przyjechali premierzy państw, które razem z nami lub nieco później wchodziły do UE. Przyjęta została wspólna deklaracja na temat przyszłości UE. Pokazano w ten sposób, że to nasz kraj jest wyrazicielem wspólnych oczekiwań grupy, liderem. Mój niemiecki odpowiednik, Heiko Maas, powiedział ostatnio na konferencji ambasadorów niemieckich, że głos Polski powinien być szerzej uwzględniany w polityce UE. Dyskusja nad kształtem nowej Komisji pokazuje, że ma to już miejsce.