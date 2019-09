Hossa Bessa

Droga parówko

To koniec pewnej epoki. Inflacja dotknęła nawet słynne hot-dogi z Ikei. Szwedzka sieć po raz pierwszy od 22 lat zdecydowała się podwyższyć ich ceny w polskich sklepach. Od 1997 r. obowiązkowa po zakupie mebli bułka z parówką i keczupem kosztowała zawsze symboliczną złotówkę. „Ze względu na wzrost cen surowców nie jesteśmy w stanie utrzymać tej ceny” – podała Ikea w specjalnym komunikacie. Podwyżka szykuje się niemała, bo za hot-doga trzeba będzie zapłacić od razu 2 zł. Na otarcie łez dostaniemy do niego warzywne dodatki. Według najnowszych danych GUS inflacja w sierpniu wyniosła 2,9 proc. W porównaniu z tym samym miesiącem rok temu najbardziej podrożały żywność i napoje bezalkoholowe (7,2 proc.). Odzież i obuwie potaniały za to o 1,4 proc.