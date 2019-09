Smart City, czyli miasto dla ludzi

Wiedeńskie Aspern Smart City to idea, która narodziła się w 2013 r. Ale jak twierdzi Thomas Madreiter, dyrektor ds. planowania przestrzennego w Wiedniu, ma niemal 100-letnią tradycję, bo już wtedy miasto myślało o tym, by korzystając z nowinek, ułatwiać życie mieszkańcom. Na terenach po dawnym lotnisku zaczęła powstawać dzielnica przyszłości – centrum innowacyjnej gospodarki naturalnie wpisane w wygodną dla mieszkańców przestrzeń do życia, której kluczową cechą jest zrównoważony rozwój. I tak powstało centrum biznesowe Aspern IQ, które generuje więcej energii, niż wykorzystuje. Jego fasady są obsadzone roślinami.