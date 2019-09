Zielona energia

Anna Kwiatkowska

Energia wiatru

Grupa PGE i Grupa ORLEN podpisały list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. – Celem współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych czempionów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną – tłumaczy prezes Baranowski. – Chcemy wykorzystać wartość morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Zależy nam też, aby na realizowanych projektach zyskały lokalne społeczności – dodaje Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN. Podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN nie oznacza rezygnacji z modelu realizacji programu offshore przez Grupę PGE. – Kontynuujemy proces wyboru partnera i zgodnie z założeniami planujemy sfinalizować go do końca roku – mówi Monika Morawiecka, prezes PGE Baltica, spółki odpowiedzialnej za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE. PGE Baltica do 2030 r. chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na rynku morskiej energetyki wiatrowej.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Należy do niej 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, cztery elektrownie szczytowo- -pompowe oraz jedna farma fotowoltaiczna na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.

Rozwój fotowoltaiki

– Grupa PGE jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Mamy największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej. Współpraca z PKP jest kolejnym krokiem, by zbudować podobną pozycję również w branży fotowoltaicznej – powiedział Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, po podpisaniu listu intencyjnego z PKP w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP. To niejedyna nowa inwestycja w fotowoltaikę. Podpisano także list intencyjny z KGHM Polska Miedź. Projekty fotowoltaiczne mają być realizowane przez PGE i KGHM w formule joint venture. Przedsięwzięcia realizowane z PKP i KGHM Polska Miedź wpisują się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej.

Samochody elektryczne

Na tym jednak nie kończą się inwestycje Grupy Kapitałowej PGE w zrównoważony rozwój. PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni klientom zasilanie w 100 proc. pochodzące ze źródeł odnawialnych. – Elektromobilność to ważny element transformacji polskiej energetyki. To już nie tylko stacje ładowania i samochody elektryczne, ale cały ekosystem, który sprawia, że transport staje się przyjazny środowisku – komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 r. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach. – Nasz udział w rozwoju sektora elektromobilności stale rośnie. Stawiamy stacje ładowania w całej Polsce – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.