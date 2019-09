Proste nie znaczy łatwe

Andrzej Lubin

To właściwie jest proste – stwierdził Adam Bała po odebraniu nagrody na gali Orły Wprost, w odpowiedzi na pytanie, jak powstaje dobre pieczywo. – Trzeba wykorzystać jedynie potrzebne składniki. Chleb można piec tylko na zakwasie, bez drożdży, wystarczy woda, mąka i sól – dodał twórca firmy Baszpol. Proste? Proste. Co nie znaczy, że łatwe. Bo dobry zakwas powstaje długo, a inni mogą zrobić pieczywo szybciej i być może taniej. Tylko co to będzie za produkt...