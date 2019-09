Ksiądz Preynat i strażnicy tajemnic

Jakub Demiańczuk

We francuskim Kościele był to jeden z najgłośniejszych skandali ostatnich lat. Księdza Bernarda Preynata oskarżono o molestowanie seksualne dzieci. W latach 70. i 80. opiekował się grupami skautów. Miał dopuścić się aktów pedofilii wobec 85 chłopców. Dopiero po kilku dekadach niektóre z ofiar postanowiły walczyć o zadośćuczynienie. A także o ukaranie Preynata, który – choć kościelni przełożeni od dawna wiedzieli o jego pedofilskich skłonnościach – wciąż pełnił duchową posługę. „Dzięki Bogu” skupia się na losach trzech mężczyzn, którzy postanowili przyznać, że byli przez niego molestowani. Alexandre (Melvil Poupaud) zdołał ułożyć sobie życie, jest katolikiem wychowującym gromadkę dzieci, ale w głębi serca wciąż zmaga się z wydarzeniami z przeszłości. Dla Franćois (Denis Ménochet), zagorzałego ateisty i antyklerykała, ewentualny proces jest okazją do zemsty na Kościele. Emmanuel (Swann Arlaud) nigdy nie poradził sobie z traumą, ucieka w nałogi, ma ataki padaczki. Dołącza do La Parole Libérée – grupy ofiar pedofila, w której widzi swoją ostatnią szansę na ocalenie.