Lepszy niż maślaczek

Mleczaj rydz, nazywany też ryckiem, rydzykiem, ryżykiem lub bedłką, należący do rodziny gołąbkowatych, jest charakterystycznym grzybem o pomarańczowo-rudym odcieniu, z mleczkiem w spodniej części. Pozytywne skojarzenia zawdzięcza powiedzeniu „zdrowy jak rydz”. Pomysłów na wykorzystanie rydzy jest mnóstwo. Można je marynować, smażyć i dusić, a już jajecznica na rydzach to prawdziwe delicje. Ze wszystkich grzybów rydze najlepiej nadają się do kiszenia, wystarczy w kamiennym garnku przesypać je solą i odstawić w chłodne miejsce. Nie nadają się natomiast do suszenia. Kto ma na rydza smaczek?