5 sposobów na...kłótnie w związku

Karol Górski

Rada 1

Wysłuchaj partnera

Przekrzykiwanie się nie ułatwia komunikacji. Żeby zrozumieć partnera, trzeba skupić się na jego słowach. Nawet jeśli w przypływie złości to trudne. – W trakcie kłótni słuchamy drugiej osoby przez filtr swojej złości. Cokolwiek ta osoba mówi – może poza „przepraszam” i „oczywiście, masz rację” – interpretujemy na jej niekorzyść. Jeśli uda się opanować emocje i posłuchać, co naprawdę chce przekazać, to świetnie. Jeśli nie, warto to wyjaśnić, gdy sytuacja już się uspokoi – wyjaśnia wykładowca Uniwersytetu SWPS.