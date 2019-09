Syndrom Martyny Macho jest dobry, gdy się przygotowujesz do walki z dinozaurami. Tyle że dziś nie ma już dinozaurów i aby przeżyć we współczesnym świecie, potrzebujesz inteligencji, nie siły – twierdzi Philippe Starck, uważany za najbardziej... 8 Autor: Marcin Dzierżanowski

Niedyskrecje parlamentarne WE WROCŁAWIU WYTWORZYŁA SIĘ CIEKAWA SYTUACJA – DWAJ ZAPIEKLI WROGOWIE – GRZEGORZ SCHETYNA I JACEK PROTASIEWICZ (obaj kiedyś byli szefami dolnośląskiej PO) – walczą tam o mandat z konkurencyjnych list. Protasiewicz, który kandyduje z... 12 Autor: Eliza Olczyk

Obraz tygodnia 30 lat minęło od premiery pierwszego odcinka „Słonecznego patrolu”, a jego gwiazda Pamela Anderson niezmiennie mieści się w słynny czerwony kostium Przegrany Sara Boruc Bramkarz nie wpuścił jej z czteromiesięcznym synkiem do... 15

Info radar Katolicy ze świata kontra polscy biskupi Katoliccy reformatorzy z całego świata napisali list do polskich biskupów. Protestują w nim przeciwko nagonce na osoby LGBT. List wystosowali działacze katoliccy skupieni w International Church Reform... 16

Déją vu z greckich wysp CODZIENNIE CZYTAM DANE PUBLIKO- WANE PRZEZ NORWESKĄ ORGANIZA- CJĘ POZARZĄDOWĄ Aegean Boat Report i mam déją vu, wrażenie, że śnię koszmarny sen z 2015 r., gdy na Lesbos, stojąc na brzegu Morza Egejskiego i wypatrując napływających... 17 Autor: Paulina Socha-Jakubowska

Napiszę książkę o Kosińskim Jerzy Kosiński pomógł mi się narodzić na nowo. Mówił mi wiele pięknych rzeczy, w które z czasem uwierzyłam – mówi Urszula Dudziak, wybitna wokalistka jazzowa. 18

(D)efekt Grety Starzy zawalili sprawę, niech teraz świat ratują czyste dziecięce serduszka, jak w XIII wieku. Wiemy, jak się skończyła krucjata dziecięca. Czy można mieć nadzieję, że Greta Thunberg uratuje świat? 20 Autor: Magdalena Środa

Świat jest w rękach kobiet Nie o to chodzi, żebyśmy zachowywały się, jak niektórzy aroganccy mężczyźni trzymający do tej pory władzę. Nie potrzebuję sięgać po takie narzędzia, by udowodnić swoją siłę – mówi Martyna Wojciechowska, podróżniczka i dziennikarka. 22 Autor: Paulina Socha-Jakubowska

Jak przegrywa Platforma W szeregach Platformy Obywatelskiej panuje przekonanie, że dla opozycji wybory są już praktycznie przegrane. Wielu regionalnych działaczy chce, by przywództwo w partii przejęła Małgorzata Kidawa-Błońska. 28 Autor: Joanna Miziołek

Kaczyński ukradł demokrację Można sobie wyobrazić sytuację, że po wyborach nasza kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zostanie utrącona przez koalicjantów – mówi Sławomir Nitras, poseł PO. 31 Autor: Eliza Olczyk

Dziennikarstwo jest w kryzysie Platforma zintensyfikowała hejt, żeby przykryć pustkę programową – mówi Joanna Lichocka, posłanka PiS, członkini Rady Mediów Narodowych. 34 Autor: Eliza Olczyk

Homoseksualni dzieciożercy Czy wyście się szaleju najedli z tą histerią na temat adopcji dzieci przez pary jednopłciowe? Naprawdę uważacie, że Holendrzy, Szwedzi, Hiszpanie, Belgowie, Niemcy, Norwegowie, Duńczycy, Francuzi, Anglicy, Irlandczycy, Szkoci, Austriacy,... 37 Autor: Ewa Wanat

Więzienia grozy Wymuszanie przez policję zeznań torturami, stosowanie gróźb, do tego ciasne cele, trzykrotnie mniejsze niż w innych krajach europejskich. I brud sprzyjający chorobom zakaźnym. Rzecznik praw obywatelskich alarmuje: polskie państwo nie zapewnia więźniom ochrony podstawowych praw... 38 Autor: Marcin Dzierżanowski

Czy ukraiński ogon kręci amerykańskim psem? Przyjęliśmy za pewnik, że jesteśmy dla Amerykanów najważniejszym państwem w regionie. Najnowsza próba dwołania Donalda Trumpa przypomina jednak, że większą rolę w polityce USA odgrywa Ukraina. 42 Autor: Jakub Mielnik

Polska obsesja Macrona Nie po raz pierwszy prezydent Francji nawołuje do manifestacji przeciwko Polsce. Dokładnie dwa lata temu, podczas wykładu dla zagranicznych studentów na Sorbonie, Macron wzywał „młodych Polaków, aby stawiali opór” polskiemu rządowi,... 46

Lista 50 najbogatszych Polek 2019 Eris, Inglot, Kulczyk, Grycan. Polskie kobiety są bogate jak nigdy dotąd. Pieniądze robią na wszystkim. Budują elektrownie wiatrowe, montują szyny, odlewają aluminium. 47 Autor: Szymon Krawiec

Szansa dla najzdolniejszych Ruszyła rejestracja do szóstej edycji programu edukacyjnego ADAMED SmartUP. Dzięki niemu uczniowie zainteresowani naukami ścisłymi i przyrodniczymi mają szansę na rozwój naukowy. 71

Innowator w spódnicy Polki dziś coraz częściej prowadzą firmy specjalizujące się w dziedzinach dotychczas zdominowanych przez mężczyzn: nowych technologiach, przemyśle, motoryzacji czy budownictwie. 74 Autor: Magdalena Gryn

Musimy odchodzić od węgla W mojej opinii w perspektywie 10 lat powinna powstać w Polsce elektrownia atomowa, a około 2050 r. Polska będzie mogła całkowicie zrezygnować z węgla – przekonuje Henryk Kowalczyk, minister środowiska. 76 Autor: Olga Wasilewska

Olga Wasilewska Autor: Marcin Dzierżanowski

Przywrócić czyste powietrze Planujesz wymianę pieca, ocieplenie domu, montaż solarów lub pompy ciepła? Możesz liczyć na dofinansowanie. Podpowiadamy, jak je zdobyć. 80 Autor: Magdalena Gryn

Ze smogiem można wygrać Mieszkańcy Żywca już ponad dekadę temu zabrali się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają. O tym, jak to robią, opowiada burmistrz Antoni Szlagor. 82

Kultura ekologii Kraków jako pierwsze polskie miasto mocno skoncentrował się na kwestiach ekologii, zwłaszcza ochrony jakości powietrza. 83

Wrocław dla klimatu Zmiany klimatyczne są obecnie jednym z największych zagrożeń i wyzwań, z którymi musimy się wspólnie zmierzyć. Stolica Dolnego Śląska podejmuje wiele działań, których celem jest przygotowanie miasta na warunki, które przyniesie przyszłość. 84 Autor: Jan Matura

Między utopią a koniecznością Z jednej strony poprawa wydajności produkcji rolniczej, z drugiej – szansa na wyposażenie wsi w możliwości polepszenia warunków życia. Jak nowe technologie wpływają na życie na wsi. 86

Już zawsze będzie susza Straty w rolnictwie z powodu suszy szacuje się na 3 mld zł. Klimat się zmienia, więc za rok nie będzie lepiej. Ratunkiem może być zmiana podejścia rolników do upraw. 88

Do ARiMR po pomoc Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma obecnie w swojej ofercie cztery programy pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach z powodu tegorocznej suszy. 89

Nowa odsłona ŠKODY ŠKODA właśnie wkracza w erę elektromobilności z pierwszym w 124-letniej historii marki bezemisyjnym modelem CITIGOe iV, dostępnym w kredycie z niskimi ratami. 90

Kupuj polskie Dla siedmiu na dziesięciu Polaków polskie pochodzenie produktu jest zachętą do zakupu. Znak „Produkt polski” ma ułatwić rozpoznanie towaru. 91

Sukcesy na eksport Podczas gali Orłów Wprost nagrody odebrali przedsiębiorcy, którzy odnoszą sukcesy w kraju oraz na całym świecie. 92

Szybciej, dalej, wygodniej Coraz więcej osób wybiera podróż koleją – na ten najbardziej ekologiczny środek transportu zdecydowało się w ubiegłym roku 310 mln podróżnych. PKP zapewnia, że dzięki inwestycjom wkrótce będzie mogło obsłużyć jeszcze więcej pasażerów. 94 Autor: Magda Kozińska

Klient w centrum uwagi Zrozumienie potrzeb klienta i znalezienie najlepszego sposobu na ich zaspokojenie to największe wyzwania, jakie stoją przed PKP w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych. 96 Autor: Magda Kozińska

Wszystko dla wnętrz Warsaw Home to największe targi wnętrz w naszej części Europy. Ruszają już 3 października. 98 Autor: Jan Matura

Jak powstają leki Wynalezienie nowego leku kosztuje 2 mld dolarów – mówi Jarosław Oleszczuk, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland. 104 Autor: Dorota Bardzińska

Chelatacja – niedocenione odkrycie szansą na zdrowie Chelatacja powinna być znana wszystkim lekarzom. To antidotum na większość przewlekłych chorób XXI w., których przyczyną są zmiany miażdżycowe i zatrucie organizmu metalami ciężkimi. 106

Czas na ekopudełko Przejście branży cateringu dietetycznego na opakowania biodegradowalne to kwestia czasu. Najwięksi już nad tym pracują. 107 Autor: Magdalena Gryn

Narty niebanalnie. Nasze top 5! Wyprawa do Zakopanego czy Szczyrku napełnia cię lękiem przed tłumami na stokach, a w Alpy za daleko? Polecamy 5 nieoczywistych ośrodków w Polsce i u naszych sąsiadów. Są tu i śnieg, i dobra infrastruktura. Emocje (nie tylko narciarskie) gwarantowane! 108

Zdrowa rewolucja w sieci Q Hotel Sieć hoteli Q Hotel prezentuje gościom nową odsłonę oferty gastronomicznej pod hasłem „Tu się dzieje zdrowie”. Tradycyjna oferta śniadaniowa została wzbogacona o „Stół od natury”. 111

Cierpienia pod maską klauna „Joker” Todda Phillipsa to porażające studium obłędu. Świetny film oddaje przemianę dzisiejszej popkultury. Ale również naszych wyobrażeń o genezie zła. 112 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Ten koszmar już nadszedł Ludzi, którzy nie są białymi Amerykanami, nasze społeczeństwo pozbawia dziś głosu – twierdzi Stephen King. W jego „Instytucie” doskonale odbija się rzeczywistość współczesnych Stanów Zjednoczonych. 116

Wydarzenie Łukasz Maciejewski Polski hit Narzekamy, najzupełniej słusznie, że rodzima dramaturgia od lat cierpi na deficyt dobrych sztuk, które mogłyby śmiało konkurować z zachodnimi. „Wstyd” Marka Modzelewskiego w Teatrze Współczesnym... 120

Film Życie po Zagładzie Wysoką dziewczynę” zainspirowały reportaże „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz. Akcja filmu rozgrywa się w Leningradzie, w pierwszą jesień po zakończeniu drugiej wojny światowej.... 121 Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Muzyka ROCK Nowe szaty Barona Większość fanów muzyki rockowej podchodzi do nich jak pies do jeża. Bo popowa przeszłość, bo praca Tomsona i Barona jako jurora-trenera w popularnym talent show, bo niemal ciągła obecność w portalach... 122 Autor: Marcin Cichoński

Kalejdoskop SERIAL Dziesięć stóp pod ziemią Dziś opowieści o chirurgu, który w opuszczonych tunelach pod stacją metra Temple w Londynie otwiera klinikę, gdzie przyjmuje nielegalnych imigrantów, przestępców i outsiderów, trudno nie rozpatrywać w... 123

Książka W imię prawdy Najsłynniejszy spośród „sygnalistów”, Edward Snowden, kilka lat temu wstrząsnął światem, ujawniając bezprawny system inwigilacji osób, jaki tworzą tajne służby, wykorzystując – mówiąc najkrócej – internet.... 124 Autor: Leszek Bugajski

Zostań produktem Niektórzy literaccy tradycjonaliści mają mi za złe,że wprowadzam do moich powieści wynalazki typowe dla komercyjnego rynku mediów. Właściwie można powiedzieć, że z owego rynku pochodzą tu tylko nazwy: product placement i personal... 126 Autor: Michał Witkowski

Wybieram politykę miłości Co mnie inspiruje mówi Michał Piróg 127

Pani Suska Sechlońska Przed wielu laty legendarny proboszcz z Łącka zadawał wiernym jako pokutę sadzenie drzew owocowych na słonecznych stokach Beskidu Sądeckiego. 128

Zrób sobie... Johnsona Czy to Arthur „Dwie Szopy” Jackson z Latającego Cyrku Monty Pythona? Nie, to Boris „Dwa Mopy” Johnson z Kabaretu Brexit! 130

Prawdziwe święto medycyny estetycznej ŚWIATOWY KONGRES MEDYCYNY ESTETYCZNEJ ODBYŁ SIĘ W POLSCE PO RAZ PIERWSZY. DO WARSZAWY PRZYJECHAŁO TYSIĄC LEKARZY Z CAŁEGO ŚWIATA, WŚRÓD NICH NAJWIĘKSZE NAZWISKA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. 135

Spa w rytmie miasta JAK ZADBAĆ O URODĘ, GDY WCIĄŻ BRAKUJE NAM CZASU? JAK ZNALEŹĆ SPOKÓJ I CISZĘ W CENTRUM ZATŁOCZONEGO MIASTA? TWÓRCY SPA & BEAUTY CLINIQUE – L’ECHAPPEE BELLE ZNALEŹLI SPOSÓB. NAWET KILKA. WSZYSTKIE NIEZWYKLE PRZYJEMNE. 138

Idealne piersi OD LAT POMAGAM KOBIETOM Z RÓŻNYMI PROBLEMAMI: OD PIERSI BARDZO MAŁYCH PO PIERSI OGROMNE – MÓWI ELŻBIETA RADZIKOWSKA-BÜCHNER, DR N. MED., SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, WŁAŚCICIELKA KLINIKI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ RADZIKOWSKA CLINIC. 140

Złoty środek dla zdrowia i piękna twojej skóry HISZPAŃSKA FIRMA FARMACEUTYCZNA ENDOR TECHNOLOGIES SPECJALIZUJĄCA SIĘ W ZAKRESIE OPRACOWANIA I PRODUKCJI LEKÓW ONKOLOGICZNYCH STWORZYŁA I OPATENTOWAŁA CZĄSTECZKĘ, KTÓRA REWOLUCJONIZUJE RYNEK DERMOKOSMETYKI. 142

Światło, które leczy i odmładza FRAKCJONOWANIE 3D TO ZABIEG WYKONYWANY NOWOCZESNYM �SEREM FOTONA DYNAMIS SP. TEN INTELIGENTNY SYSTEM �SEROWY MOŻE BYĆ STOSOWANY W GŁĘBOKIM LIFTINGU SKÓRY, KTÓRY NIE WYMAGA REKONWALESCENCJI, ORAZ W LECZENIU TRĄDZIKU. 143

Operacja przez dziurkę od klucza POWIĘKSZENIE PIERSI BEZ WIDOCZNYCH BLIZN? TO MOŻLIWE. O POWIĘKSZANIU PIERSI METODĄ ENDOSKOPOWĄ MÓWI DR JANUSZ JAWOROWSKI Z KLINIKI CHIRURGII PLASTYCZNEJ TIMELESS W WARSZAWIE. 146

Skalpel może poczekać CZASEM NIEWIELKI, MAŁO INWAZYJNY ZABIEG MOŻE NAPRAWDĘ DUŻO ZMIENIĆ – MÓWI DR N. MED. TADEUSZ WITWICKI, SPECJALISTA CHIRURGII PLASTYCZNEJ, REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ. 148

Fabryka młodości PULSOTERAPIA STENDO TO DOSKONAŁY SPOSÓB NA TO, BY KOMPLEKSOWO ZADBAĆ O SAMOPOCZUCIE, ZDROWIE I WYGLĄD – MÓWI DR BEATA KOCIEMBA Z BEAUTY DERM. 150

Piękny uśmiech to nie tylko zęby STOMATOLOGIA I MEDYCYNA IDĄ W PARZE. MAGDALENA NORIS, WŁAŚCICIELKA KLINIKI DENTAL&BEAUTY, STWORZYŁA MIEJSCE, GDZIE PACJENT MOŻE NIE TYLKO ZADBAĆ O ZĘBY, ALE TEŻ SPRAWIĆ, ŻE POCZUJE SIĘ PIĘKNIE I MŁODO. 152

Urlop bez cellulitu TECHNOLOGIA ICOONE WYSZCZUPLA, MODELUJE SYLWETKĘ I POMAGA POZBYĆ SIĘ CELLULITU – TŁUMACZY AGATA WENDZONKA, WŁAŚCICIELKA SIECI SALONÓW KANDARA. 153

Jak zrewitalizować skórę CI, KTÓRZY TRAFIAJĄ DO MNIE, CHCĄ WYGLĄDAĆ BARDZIEJ ŚWIEŻO, MŁODZIEJ, ATRAKCYJNIEJ. I OCZYWIŚCIE NATURALNIE – MÓWI DR EWA RYBICKA, CERTYFIKOWANY LEKARZ MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. 154

Kobieca rewolucja PRX-T® LADY TO NOWY INNOWACYJNY ZABIEG BEZIGŁOWEJ REWITALIZACJI OKOLIC INTYMNYCH, KTÓRY NIE WYMAGA OKRESU REKONWALESCENCJI. DZIAŁA REGENERUJĄCO, ODMŁADZAJĄCO, UJĘDRNIAJĄCO I ROZJAŚNIAJĄCO – W SPOSÓB BEZINWAZYJNY, SZYBKI, BEZPIECZNY I DYSKRETNY. TRWA OK. 10-15 MINUT. 156

Aksamitna technologia dla naturalnego piękna WYPEŁNIACZ NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO CYTOSIAL® TO ABSOLUTNA NOWOŚĆ NA RYNKU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ. 157

Alternatywa dla chirurgicznego modelowania sylwetki DOBRE SAMOPOCZUCIE I NIENAGANNY WYGLĄD SĄ OBECNIE CENIONE NIEZWYKLE WYSOKO. Z TEJ PERSPEKTYWY NADPROGRAMOWE KILOGRAMY, „SKÓRKA POMARAŃCZOWA” CZY OZNAKI STARZENIA MAJĄ NIEWĄTPLIWY WPŁYW NA KOMFORT NASZEGO ŻYCIA. 158

Pora na depilację CHCIELIŚMY STWORZYĆ MIEJSCE PRZYJAZNE DLA KOBIET. MIEJSCE, W KTÓRYM MOGĄ BYĆ SOBĄ. CUDOWNE METAMORFOZY? WIDZIMY JE CODZIENNIE – MÓWI MARTA SZYMCZAK, WŁAŚCICIELKA MARKI DEPILCONCEPT POLSKA. 160

A gdyby tak cofnąć czas… Naturalnie CZY MOŻNA TO ZROBIĆ W ZGODZIE Z NATURĄ? CZY MOŻNA COFNĄĆ CZAS I WYGLĄDAĆ NATURALNIE? DR N. MED. ALEKSANDRA RYMSZA TŁUMACZY, JAK TO ZROBIĆ. JEJ NAJNOWSZE DZIEŁO – KOSMETYKI PURE STORY – TO NOWY WYMIAR DBANIA O MŁODĄ, JĘDRNĄ, ŚWIEŻĄ SKÓRĘ. 162